Контактный центр Райффайзенбанка признан лучшим среди крупных компаний

Райффайзенбанк получил премию «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучший контактный центр (более 500 рабочих мест)», а также стал победителем в номинациях «Лучшая цифровая команда взаимодействия с клиентами по цифровым – не голосовым каналам доступа», «Лучшая команда по работе с обратной связью, жалобами и претензиями», «Лучшее применение технологий искусственного интеллекта» и «Лучший клиентский опыт цифрового взаимодействия».

«Мы счастливы получить признание профессионального сообщества CustomerContactsGuru. Миссия Райффайзенбанка – делать финансовую сторону жизни наших клиентов легче. Развитие эффективной службы поддержки клиентов – необходимое условие для ее выполнения. Мы гордимся нашей профессиональной командой и постоянно внедряем новые технологии, которые позволяют нам обеспечивать лучший пользовательский опыт для наших клиентов», – отметила Ирма Метревели, руководитель отдела дистанционной работы с клиентами Райффайзенбанка.

Контактный центр Райффайзенбанка объединяет сеть каналов: горячую линию, чаты с банком на сайте, в приложениях и в популярных мессенджерах.

«Чтобы всегда быть там, где удобно клиенту, мы развиваем дистанционные каналы обслуживания, — подчеркнула Ирма Метревели. — Клиенты все чаще предпочитают цифровые каналы взаимодействия с банком и хотят решать свои задачи без ожидания и очередей. Мы делаем ставку на синергию традиционных и цифровых каналов, для того чтобы предоставить клиентам быстрые, компетентные ответы, не потеряв теплоты человеческого общения».

В феврале 2021 года чат-каналы в мобильном и онлайн-банке, на сайте и в мессенджерах выбирали 44% клиентов — физических лиц, четверть клиентов в сегменте МСБ (27%) и треть — в сегменте Премиум (32%). Чаты для корпоративных клиентов, запущенные во втором квартале 2020 года, также набирают популярность: к 2021 году их доля в общем объеме коммуникаций с банком выросла до 20%.

Райффайзенбанк использует технологии автоматизации, чтобы ускорять обработку клиентских обращений.

Справка КП:

17-ая Международная программа номинирования CСGuru Awards | Хрустальная Гарнитура и конкурс профессионального мастерства «Оператор Года» ежегодно проводятся с 2005 года и учреждены Сообществом профессионалов CustomerContactsGuru (CCGuru). Награды вручаются лучшим из лучших в индустрии контактных центров и клиентского сервиса, телемаркетинга и телепродаж.