В Самарской области работающие пенсионеры старше 65 могут оформить больничный на самоизоляции

Больничный на самоизоляции могут оформить пенсионеры старше 65 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, которое продлевает действующий порядок оформления больничных на период самоизоляции до 14 апреля.

Сейчас в регионе действует режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше, он был продлен до 14 апреля включительно.

При этом работающие граждане старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, смогут оформить очередной электронный больничный лист.

Как рассказала управляющий Самарским региональным отделением Фонда социального страхования Елена Кривошеева, право на получение листка нетрудоспособности имеют работающие граждане 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Электронные больничные, как и прежде, будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направят в Фонд социального страхования.

- Для получения больничного листа гражданам старше 65 лет необходимо сообщить работодателю любым способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и другими способами), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине. Пособие по временной нетрудоспособности начислят сразу за весь период. Средства поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Важно, что такие электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС, что позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время, - пояснила Елена Кривошеева.

В ведомстве подчеркнули, что работники на период действия электронного больничного должны соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания.