В подъезде - трещина, рядом - котлован: чего боятся жители домов рядом со строящейся «Радамирой» на пр.Карла Маркса

Люди боятся, как бы при строительстве высоток не пострадали уже существующие дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас в одном из подъездов трещина по несущей стене идет, подмыт грунт, а они рядом высотку в 26 этажей возводить хотят, - жители домов №№ 167,169 и 173 на пр.Карла Маркса обратились на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну, в остальных инстанциях им отвечают, что все в порядке. - Да, обещают, что котлован в 10 метрах будет, но кто сможет гарантировать, что грунт не обвалится и вибрации нас стороной обойдут?

Гарантировать, конечно, никто не может, но земля у застройщика в частной собственности, плюс у компании есть вся разрешительная документация, где написано, что даже солнце высотка своим соседям совсем не перекроет. Тем не менее, в Самаре уже бывали ЧП на объектах, где, казалось бы, все в порядке: в марте у высотки, которую возводят напротив ТЦ «Аквариум» обвалился грунт, фотографии с места ЧП широко разошлись по соцсетям. К счастью, никто не пострадал, однако жильцы близлежащих домов обеспокоены.

- Любая новая стройка в городе у людей из домов, которые расположены рядом, вызывает отторжение – никому не хочется жить возле стройплощадки, это понятно, - признал Александр Хинштейн. – Но в данном случае вся документация в порядке, даже количество парковочных мест точно рассчитано под число квартир. Тем не менее, я считаю, что всегда нужно искать компромисс. Поэтому мы предложим застройщику встретиться с жителями, я сам готов вместе с ним выехать на эту встречу. И там мы бы обсудили, как минимизировать те неприятные моменты, которые могут возникнуть в связи со стройкой.

Настроить людей на мирный лад сможет детская площадка, благоустройство территории, а главное – экспертиза, которая бы подтвердила, что стройка не повредит близлежащим домам. В идеале такое исследование мог бы сделать застройщик за свой счет, но пойдет ли он на это – покажет время.

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