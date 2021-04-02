В Самаре выпустили «космические» транспортные карты

Тираж - 1961 карта с новым дизайном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выпустили пластиковые проездные карты с дизайном в космическом стиле. Обновленный дизайн транспортных карт приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. Обновленные транспортные карты поступят в продажу уже на следующей неделе. Об этом сообщил оператор Единого проездного в Самаре.

- Специальный тираж с праздничным дизайном был выпущен при поддержке департамента транспорта Самары. Количество новых «космических» проездных – 1961, что символично 1961 году первого полета человека в космос,- рассказали в пресс-службе Объединенной транспортной карты.

Компания-оператор отметила, что стоимость юбилейных карт останется такой же, как и обычных проездных. Приобрести карту с новым дизайном можно в почтовых отделениях, в метро или в офисах продаж оператора «Объединенная транспортная карта» (ул. Фрунзе, 70; ул. Мориса Тореза, 67а).