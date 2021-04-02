У него паркет на полу, а у меня – дыры в стенах! В Самаре не могут приступить к ремонту дома, потому люди отказываются уезжать

Жители обратились на прием к депутату, потому что договориться с соседями о расселении не получается Фото: Александра БУДАЕВА

Жители дома №78 на ул.Садовой в Самаре оказались в патовой ситуации: здание разрушается на глазах, но приступить к ремонту власти не могут, потому что люди отказываются оттуда съезжать. Дело в том, что в начале 2000-х к двухэтажному дому «подселили» восьмиэтажку на пересечении улиц Садовой и Некрасовской. Предположительно, из-за этого по более старому зданию пошли трещины. У некоторых в квартирах дует так, как будто дыры прямо в стенах. А может быть, так оно уже и есть.

Провели экспертизы, которая показали: нужно менять межэтажные перекрытия как минимум, для этого дом нужно расселить. Но не тут-то было.

- Во втором подъезде есть квартира, где на полу уложен паркет, владелец спрашивает: ну хорошо, проведете вы ремонт межэтажных перекрытий, разберете полы, паркет мне потом новый положите? Конечно, я вынужден признать, что бюджет осилит только линолеум или ламинат, - рассказал представитель ДУИ жильцам из первого подъезда, которые обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

А еще во втором подъезде есть мужчина, который один живет в квартире площадью 60-70 кв метров, на время ремонта чиновники смогут предложить ему комнатушку, которая в разы меньше.

- По-человечески я понимаю людей, которые не согласны терпеть лишения, когда их квартиры вроде бы в порядке, - признался Александр Хинштейн. - И насильно переселять жителей никто не будет.

Пока что депутат по просьбам жильцов постарается помочь с планом Б: с реализацией проекта Фонда капремонта по усилению фундамента и ремонту фасада и крыши разрушающегося дома. Плюс жильцам рассказали об иных вариантах: сделать какие-то работы за свой счет, а потом попытаться через суд взыскать их стоимость с властей. Впрочем, такой подход маловероятен: в пострадавших квартирах живут, в том числе, пенсионеры и инвалиды, у которых лишних денег нет.