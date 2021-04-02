Видео: В Самаре девушка в медицинской маске попыталась ограбить продуктовый магазин

Девушку задержали охранники супермаркета и передали в руки полицейским Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в одном из супермаркетов на проспекте Кирова сотрудники предотвратили ограбление. Как выяснилось, 28-летняя посетительница попыталась незаметно вынести из магазина продукты на общую сумму более 1100 рублей.

- Девушку на выходе задержали сотрудники магазина и вызвали полицию. Задержанная призналась, что товары из корзины переложила в свой рюкзак, но когда охранники это заметили, она попыталась убежать, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Однако осуществить задуманное грабительнице не удалось, на выходе ее уже ждали сотрудники правоохранительных органов. В отношении жительницы Самары возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и по части 1 статьи 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Уголовное дело рассмотрит суд Кировского района Самары.