В Самаре началось строительство нового детского сада на улице Ташкентской

Идут подготовительные работы на месте стройки Фото: администрация Самары

В Самаре приступили к возведению нового детского сада, который расположится в границах улицы Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе. Площадку под здание уже расчистили.

Детский сад рядом со школой №79 будут строить в рамках нацпроекта «Демография». Дошкольное учреждение будет рассчитано на 132 ребенка, в том числе 60 мест будут под ясли. Двухэтажное здание будет состоять из двух блоков – помещения групп и отдельно спортзал с музыкальным классом

В настоящее время подрядчик уже расчистил территорию под здание от снега, вырубил деревья и обустроил подъездные пути для строительной техники и установил ограждения.

Напомним, детский сад будет построен по инициативе самих жителей района.