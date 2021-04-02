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Общество2 апреля 2021 17:02

В Самаре началось строительство нового детского сада на улице Ташкентской

Детский сад будет находиться рядом со школой №79
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Идут подготовительные работы на месте стройки Фото: администрация Самары

В Самаре приступили к возведению нового детского сада, который расположится в границах улицы Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе. Площадку под здание уже расчистили.

Детский сад рядом со школой №79 будут строить в рамках нацпроекта «Демография». Дошкольное учреждение будет рассчитано на 132 ребенка, в том числе 60 мест будут под ясли. Двухэтажное здание будет состоять из двух блоков – помещения групп и отдельно спортзал с музыкальным классом

В настоящее время подрядчик уже расчистил территорию под здание от снега, вырубил деревья и обустроил подъездные пути для строительной техники и установил ограждения.

Напомним, детский сад будет построен по инициативе самих жителей района.