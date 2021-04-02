В Самаре на остановке умер мужчина. Показываем фото с места трагедии

Помочь несчастному никто не смог Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Вчера вечером, в четверг 1 апреля, трагедия произошла в Самаре. На остановке Постников овраг скончался мужчина.

- По словам прохожих, этому человеку внезапно стало плохо. Он упал, на место вызвали врачей, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" очевидец Алексей К.

На месте трагедии работали полицейские Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К сожалению, помочь несчастному медики не смогли. Мужчина скончался. На месте до прибытия ритуальной службы дежурили патрульные.

Сейчас все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители. "Комсомольская правда" выражает соболезнования родным и близким умершего.