Слишком мягкое наказание: Жителю Новокуйбышевска, которого поймали с оружием и боеприпасами, изменили приговор

Приговор был обжалован прокуратурой по мотивам мягкости назначенного наказания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уголовное дело жителя Новокуйбышевска рассматривали в суде дважды. Мужчина попался на незаконной перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов в большом количестве. Сначала суд приговорил мужчину к условному сроку, но прокурор посчитал такой приговор слишком мягким.

По материалам дела следует, в марте прошлого года на посту «Гранный» в Новокуйбышевске инспекторы ДПС остановили автомобиль «Тойота Камри». В ходе осмотра, в багажнике были найдены 20 единиц огнестрельного оружия - автоматы, пистолеты, пулемет, револьвер, пистолеты-пулеметы. Также были изъяты 644 патрона, которые являются боеприпасами и предназначены для стрельбы из автоматов Калашникова, АК-74, АКС-74, пулеметов РПК, АКМ, охотничьего нарезного оружия, пистолетов. Помимо вышеперечисленного было изъято 13 выстрелов для подствольного гранатомёта.

Подсудимый полностью признал свою вину, ему было назначено наказание в виде лишения свободы условно. Прокуратура посчитала, что приговор слишком мягкий и подали апелляцию.

- Апелляционная инстанция Самарского областного суда согласилась с доводами прокурора, отменила приговор и направила дело на новое судебное рассмотрение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд учел мнение прокурора и при новом рассмотрении признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 35 000 рублей в доход государства. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.