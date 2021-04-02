В Самарской области пройдет крупный всероссийский форум по развитию кадрового потенциала

Дмитрий Азаров и гендиректор АСИ Светлана Чупшева обсудили перспективы сотрудничества

В пятницу, 2 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Светлана Чупшева в ходе рабочей встречи рассказала, что сегодня в стране активно реализуется национальная социальная инициатива.

- В ближайшее время Агентство будет готово представить в регионы целевые модели, которые как раз позволяют в части образования, здравоохранения, социальной помощи выстроить все процессы, исходя из потребностей человека, - сказала Светлана Чупшева.

Глава региона отметил, что Самарская область активно участвует в социальных проектах. Не так давно был проведен форум социальных инициатив «Сильные идеи для нового времени», где по количеству идей регион занял второе место, уступив первенство Москве.

- Очень много полезного из того, что предлагали другие регионы, Агентство стратегических инициатив, мы берем на вооружение в Самарской области, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров рассказал, что много идей от региона было поддержано. Уже в апреле в Самарской области пройдет крупный всероссийский форум, посвященный развитию кадрового потенциала и клиентоцентричности предоставления государственных и муниципальных услуг.

- В настоящее время выбираются даты проведения форума. В работу активно включился РАНХиГС, предварительное согласие мы получили от ряда других регионов, – раскрыл некоторые подробности Дмитрий Азаров.

Светлана Чупшева поблагодарила Губернатора за плодотворное сотрудничество, отметив, что Самарская область является стратегическим партнером Агентства.