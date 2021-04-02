Новый нападающий «Крыльев Советов» Абат Аймбетов перешел в ФК «Астана»

В составе ФК "Крылья Советов" нападающий пробыл чуть больше месяца

Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Абат Аймбетов перешел в «Астану». Игрок сборной Казахстана будет выступать за новую команду на правах аренды до 1 июля. Об этом сообщают в пресс-службе "Крыльев".

25-летний нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов перешел в самарскую команду из сборной Казахстана. Ранее нападающий играл за «Актобе» и «Кайрат», именно там Абат стал чемпионом Казахстана и завоевал Суперкубок страны.

Стоит отметить, что 25-летний Абат Аймбетов приехал в Самару в конце февраля и еще не сыграл ни одной игры в составе «Крыльев». Приглашение нападающему сделал главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов. В середине марта стартовал чемпионат Казахстана, где по итогам двух туров команда Тихонова занимает второе место, имея в активе 4 очка.