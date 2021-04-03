Тольятти признали лучшим городом по качеству городской среды в Самарской области

В тольятти есть проблемы только с озеленением пространства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минстрой России и компания «Дом.РФ» составили рейтинг городов России по индексу качества городской среды. Из городов Самарской области лучшими стали Тольятти и Жигулевск.

Индекс качества городской среды составляется из многих показателей, в том числе благоустройство, улично-дорожная сеть, озеленение пространства, социально-досуговая инфраструктура и многое другое. Рейтинг составляется с 2018 года.

По данным на 2020 год, Тольятти набрал максимальное количество баллов (208) среди остальных населенных пунктов Самарской области. На втором месте рейтинга по качеству городской среды – Жигулевск (182 балла). Третье место занял Новокуйбышевск (177 баллов).

Самара набрала всего 168 баллов из 360 возможных. Судя по опубликованным данным, в областной столице не достаточно развиты сферы жилья и прилегающих пространств, социально-досуговая инфраструктура, а также в городе мало озеленения.