Житель Самары испугался инспекторов ДПС и добровольно отдал им наркотики

ДПС остановили автомобиль нарушителя на Южном шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ДПС в Самаре остановили автомобиль, где пассажир был не пристегнут ремнем безопасности. На вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ, мужчина испугался и сам достал два свертка с наркотиком из кармана.

- Правоохранители изъяли упаковки и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотик - метилэфедрон, массой около одного грамма, что является значительным размером, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе опроса 44-летний задержанный признался, что купил один пакетик с наркотиком, а второй нашел по пути домой. В отношении ранее не судимого самарца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Теперь мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.