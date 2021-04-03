В селе Мусорка Самарской области начало подтапливать дома

Ежегодно жилые дома попадают в зону подтопления Фото: vk.com/stav163

В Самарской области стартовало половодье. Как ранее сообщалось, в зоне подтопления могут оказаться несколько населенных пунктов, в том числе село Мусорка Ставропольского района. Жители села поделились фотографиями с мест подтопления.

- Вчера вечером были подтоплены хозпостройки дома находившегося в водоохраной зоне. Исходя из наблюдений самих жителей ситуация с повышением воды для улиц Партизанская и Лапшова вполне обычная для весеннего обильного таяния снега, - пишут в одном из пабликов в социальных сетях.

Как сообщается, ситуация с паводком в селе стабильная, розлива талых вод не наблюдается. В правительстве Самарской области ситуация с паводком стоит на особом контроле. ГУ МЧС регулярно мониторят ситуацию в зонах подтопления.