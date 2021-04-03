201 человек заболел, 9 умерли: данные по коронавирусу в Самарской области на 3 апреля

Коронавирус в Самарской области продолжает убивать людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 201 жителя. Всего за пандемию диагноз был поставлен 56 333 человек.

Из общего числа заболевших, 53 078 пациентов успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за сутки выздоровели 215 человек.

Несколько дней подряд в регионе фиксируется большое количество умерших от коронавируса за сутки. Так, по данным на 3 апреля, в Самарской области скончались еще 9 пациентов. Всего коронавирус забрал жизни 1 126 местных жителей.