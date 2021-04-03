В Самаре в Юнгородке дорога ушла под землю

На дороге образовались глубокие кратеры Фото: Маргарита Тынянова

В одном из самарских пабликов в социальных сетях появились фотографии дорог в Юнгородке. По словам автора, на Щигровском переулке, в районе дома №12, асфальтное покрытие дороги ушло под землю.

Как видно на фотографиях, на участке образовалась глубокая яма, а внутри виднеется остатки асфальтного покрытия с щебенкой и землей. Один из автомобилей попал в дорожную западню и «сел» в грязь.

Легковушка "засела" глубоко в грязь Фото: Маргарита Тынянова

Напомним, в Самаре с марта активно ведется аварийно-ямочный ремонт на автодорогах. Как сообщили в администрации, особое внимание уделяется сообщениям самих местных жителей. Самарцы выкладывают в соцсети фотографии с аварийными участками дорог, а власти стараются оперативно реагировать на обращения. Так, например, починили дорогу на улице Магистральная, где в яму поставили старое кресло.