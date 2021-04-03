В оперштабе рассказали, где в Самарской области нашли 201 новых заболевших коронавирусом

Большинство зараженных в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировано 201 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе коронавирус подтвердился у 56 333 местных жителей.

Большинство заболевших за сутки вновь нашли в Самаре – 70 человек, в Тольятти 38 инфицированных, в Чапаевске коронавирусом заболели 13 человек, а в Новокуйбышевске и Отрадном по 9 новых зараженных.

Из суточного числа заболевших, 185 человек узнали о коронавирусе при обследовании с диагнозом пневмония и ОРВИ, а 16 человек не имели никаких проявлений болезни.

В Самарской области несколько дней подряд фиксируется большое количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Так, по данным на 3 апреля, за сутки скончались еще 9 человек. Среди них, двое мужчин 70 лет, мужчина 83 лет, женщины 70, 71, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, женщина 71 года, страдавшая заболеваниями эндокринной системы и органов дыхания и 82-летний мужчина, который не имел сопутствующих заболеваний. Всего за пандемию от коронавируса скончались 1 126 самарцев.