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Спорт3 апреля 2021 13:14

Селекционный отдел «Крыльев Советов» возглавил экс-сотрудник «Зенита» и «Локомотива»

Армен Маргарян восемь лет проработал в этих клубах
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Также новый глава селекционного отдела «КС» работал скаутом и футбольным аналитиком.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Армен Маргарян возглавит селекционный отдел «Крыльев Советов». Об этом сообщается на официальном сайте самарского клуба.

- Российский специалист Армен Маргарян возглавил селекционный отдел ПФК «Крылья Советов». Ранее Маргарян 8 лет работал в «Зените» и в «Локомотиве». Имеет опыт работы скаутом и футбольным аналитиком, - говорится в сообщении.

Напомним, последние годы в «Крыльях» не было селекционного отдела, а поиском новых игроков занимались функционеры клуба.

Свой ближайший матч «Крылья» проведут сегодня, 3 апреля. Они примут ивановский «Текстильщик». Эта игра станет первой на стадионе «Солидарность Арена». О переименовании «Самара Арены» официально сообщили перед матчем.