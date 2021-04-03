Селекционный отдел «Крыльев Советов» возглавил экс-сотрудник «Зенита» и «Локомотива»

Также новый глава селекционного отдела «КС» работал скаутом и футбольным аналитиком. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Армен Маргарян возглавит селекционный отдел «Крыльев Советов». Об этом сообщается на официальном сайте самарского клуба.

- Российский специалист Армен Маргарян возглавил селекционный отдел ПФК «Крылья Советов». Ранее Маргарян 8 лет работал в «Зените» и в «Локомотиве». Имеет опыт работы скаутом и футбольным аналитиком, - говорится в сообщении.

Напомним, последние годы в «Крыльях» не было селекционного отдела, а поиском новых игроков занимались функционеры клуба.

Свой ближайший матч «Крылья» проведут сегодня, 3 апреля. Они примут ивановский «Текстильщик». Эта игра станет первой на стадионе «Солидарность Арена». О переименовании «Самара Арены» официально сообщили перед матчем.