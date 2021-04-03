Овсянников снова в воротах, Божин в центре защиты: «Крылья Советов» объявили стартовый состав на матч с «Текстильщиком»

Это первый матч на «Солидарность Арене». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Текстильщик» объявили стартовые составы на матч 34 тура ФНЛ. Встреча пройдет в Самаре на «Солидарность Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Место в воротах у «Крыльев» займет Богдан Овсянников, тренерский штаб оставил на скамейке вернувшегося из молодежной сборной Ивана Ломаева и Евгения Фролова, который после возобновления сезона на поле пока не появлялся.

Также в старте у самарцев Полуяхтов, Божин, вернувшийся после травмы, Чернов, Горшков, Зиньковский, Витюгов, Кабутов, Цыпченко и Сергеев.

У «Текстильщика» с первых минут выйдут Смирнов, Романенко, Губочкин, Фомин, Макушкин, Машуков, Батов, Маричев, Горюшкин, Обивалин, Бачинский.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.