В Тольятти может обрушиться фасад 14-ти этажного дома. Введен режим повышенной готовности

Облицовочный кирпич фасада может рухнуть в любой момент Фото: Карты 2Гис

В Тольятти объявили режим повышенной готовности из-за возможного обрушения фасада многоэтажного дома на улице 40 лет Победы, 58. Соответствующее постановление было подписано первым заместителем главы городского округа Тольятти Игорем Ладыкой 31 марта 2021 года.

Согласно постановлению, в зоне 50 метров от фундамента многоквартирного жилого дома в районе 4-го подъезда возникла угроза чрезвычайной ситуации. Сообщается, что в многоквартирном доме была нарушена целостность облицовочной кирпичной кладки фасада. В настоящее время в Тольятти был создан оперативный штаб по обеспечению защиты населения от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, 18 марта 2021 в Самаре на улице Галактионовская, 84 произошло обрушение несущей стены жилого дома. Как выяснилось, в июле 2020 года был признан аварийным, однако не все жильцы согласились покинуть свои квартиры и переехать в маневренный фонд.