Больше салата и нет колбасе: самарские родители рассказали, каким должно быть школьное питание

Родители поделились своими предложениями по организации питания в школах Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центр управления регионом регистрируют обращения родителей самарских школьников в социальных сетях. Только за март 2021 года поступило более 100 предложений по организации школьного питания от родителей.

ЦУР обобщил все предложения, которые сводятся к трем пунктам – подогретая и разнообразная пища, меньше полуфабрикатов и колбасных изделий, больше салатов из свежих овощей. Кроме этого родители просят давать детям возможность выбора блюд, а для детей с аллергией формировать отдельное меню.

- Судя по опубликованным комментариям, детям не нравится жир в супе, салат из лука с постным маслом, рыбные котлеты, тяжелая пища в виде мясных котлет и сосисок на завтрак, слишком жидкое картофельное пюре, - сообщили в правительстве Самарской области.

Напомним, с этого учебного года областные власти обеспечили бесплатным питанием более 143 тысяч учащихся младших классов. Кроме того, родительская общественность активно участвует в контроле за организацией и качеством питания, по желанию родители могут войти в состав комиссии и снимать пробы с блюд.