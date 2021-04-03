В Самарской области мать-кукушка задолжала своим детям более 450 тысяч рублей

Теперь должнице по алиментам грозит уголовная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении жительницы Тольятти, которая не выплачивает алименты своим детям, возбудили уголовное дело. Мать «кукушка» задолжала сыну и дочери свыше 450 тысяч рублей.

Ранее жительницу Тольятти лишили родительских прав. Сына и дочь взяли на воспитание дальние родственники. Ежемесячно мать должна была выплачивать своим детям алименты на содержание в размере 1/8 части всех видов доходов, но женщина от обязательств уклонялась.

Долг перед детьми составил более 450 тысяч рублей. Женщину привлекли к административной ответственности за неуплату средств на содержание своих детей.

- Суд назначил должнице наказание в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Однако женщина и после привлечения к административной ответственности не перестала избегать заботы о своих детях, - сообщили в пресс-службе ФССП по Самарской области.

В отношении должницы было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Теперь горе-матери грозит до 1 года лишения свободы.