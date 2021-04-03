Волга вскрылась: показываем фотографии с набережной Самары во время весеннего ледохода

На пляже начал проявляться песок
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре начался весенний ледоход-2021. Волга в районе городе начала вскрываться. Фотограф КП-Самара Светлана Маковеева сделала фотографии на набережной Самары.
Ранее в Приволжском УГМС сообщалось, что вскрытие рек в Самарской области начнется в начале апреля. Так и получилось, на днях великая река Поволжья на территории города вскрылась ото льда.
По Волге плывут "ледовые" паруса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Несмотря на то, что в этом году выпало значительное количество осадков, синоптики уверяют, что волноваться о паводке не стоит. По словам экспертов, уровни весеннего половодья будут не выше прошлого года.
Что касается малых рек, то по предварительным данным, вскрытие начнется к середине апреля в 15-20 числах. Однако в ГУ МЧС предупреждают об опасности весеннего льда. Необходимо быть внимательными, ведь под толщей снега может оказаться промоина.
Самарская безмятежность
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА