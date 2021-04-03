В Самарской Епархии ответили на «хейт» вокруг строительства церкви в Ботаническом саду

Рядом с Ботаническим садом возводят детский центр от РПЦ

В Самаре на днях разгорелся скандал вокруг строительства на территории Ботанического сада. Местные жители недовольны, что строительная техника развозит в их дворах грязь и постоянно стоит шум от стройки. Местные жители предположили, что на участке возводится очередная церковь. В Самарской Епархии ответили на выпады местных жителей.

- В городе Самаре, в Октябрьском районе, планируется строительство нового детского образовательного центра, где будут открыты для детей бесплатные кружки по интересам, спортивные секции, куда будут силами Самарской Епархии привлечены квалифицированные педагоги и преподаватели, способные обеспечить работу с подрастающим поколением в русле патриотического воспитания, - объяснили в Самарской Епархии.

РПЦ недовольна тем, что строительство не получило поддержки некоторых людей. Представители Церкви отметили, что на благоустроенной детской площадке смогут играть не только прихожане, но и местные жители. Кроме того, по плану предполагается обустроить на территории парковую зону для свободного посещения.

- Но, как всегда, когда что-то делается доброе и полезное, как ядовитые грибы, вырастают хулители и хейтеры, немедленно слетающиеся, чтобы раздуть нелепый скандал вокруг доброго дела, - разочаровались в Самарской Епархии.

Представители РПЦ надеются, что, несмотря на провокации, в Октябрьском районе все-таки появится новый детский центр.

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