В Самаре нашли 30-летнюю «нулёвую» ВАЗ-21099

ВАЗ-21099 в исключительной сохранности показал основатель клуба Lada History

В Самаре был найден раритетный автомобиль ВАЗ-21099, который хранился в гараже с 1991 года. Необычную находку показали на ютуб-канале Lada History , а ценный автомобиль принадлежит одному самарскому общественнику.

- На момент покупки «капсулы времени» на одометре было всего 27 км, - делится впечатлениями о находке ютуб-блогер.

Действительно, встретить «девяносто девятую» в таком идеальном состоянии крайне сложно. Автомобиль окрашен в белую эмаль с индексом 233 и обут в заводские покрышки Бл-85 размерности 165/70 R13.

- В багажнике лежит оригинальное запасное колесо. На самой крышке багажника еще сохранилась бумажный стикер с маркировкой краски. Кроме того сохранились заводские пломбы и фильтры, - говорит автор видео.

ВАЗ-21099 имеет карбюраторный двигатель на 1,5 литра. Мощность авто 72 л.с, механическая коробка «пятиступка» и передний привод.

Автомобиль поставлен на регистрационный учет, однако хозяин выставляет «капсулу времени» только на ретроавтомобильных фестивалях или для спецмероприятий клуба Lada History.