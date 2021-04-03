В Москве открылась выставка самарского иконописца, который с рождения не имел рук и ног

Сотрудники самарского музея имени Алабина к открытию выставки готовились целый год

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева». Экспозицию работ легендарного самарца открыли Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по культуре Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, настоятель храма в селе Утевка отец Анатолий и директор музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин, директор самарского музея имени Алабина Андрей Кочетков и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Григорий Журавлев родился в селе Утевка Самарской области. У будущего художника с рождения не было ни рук, ни ног. Несмотря на это Григорий смог получить образование и научился писать и рисовать, держа кисть и карандаш в зубах.

- Невозможного без трепета и волнения говорить о творчестве этого человека, который, преодолевая недуг, явил миру красоту человеческого духа, подлинной веры, промысел Божий. Я уверен, что эта выставка станет важным явлением не только в культурной жизни Самарской области, но и всей страны, - сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Выставка проходит в рамках празднования юбилея Самарской губернии, а также в год 150-летия со дня смерти Григория Журавлева. Выставка продлится в Москве до 27 апреля, с 7 по 31 мая экспозиция переместится в Санкт-Петербургский музей истории религии, а с 11 июня до 30 ноября - в самарском музее Алабина. Кроме того, экспозицию можно будет увидеть онлайн в 23 городах России на мультимедийной площадке Исторических парков «Россия – моя история».