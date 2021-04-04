В Самаре на "Гагаринской" засветились колонны

В Самаре засветилась станция Гагаринская

В Самаре на станции метрополитена "Гагаринская" вновь включили освещение колонн. Жителей это зрелище порадовало, они даже отметили, что это было бы давно пора сделать. Правда, засомневались - надолго ли?

- Станции выглядели бы намного симпатичнее, если бы освещение работало в полную мощь, - отметили пассажиры.

Судя по всему вернуть подсветку на "Гагаринскую" решили именно в год юбилея первого полета человека в космос, его будут праздновать 12 апреля 2021 года. Горожане гадают, оставят ли ее до конца года или только до конца апреля. Но все сошлись в мысли, что выглядит это очень красиво.