В Тольятти "Калина" отправила водителя и пассажира "Нивы" в больницу

В Тольятти столкнулись Калина и Нива

В Тольятти утром 3 апреля произошло ДТП на одном из перекрестков города. За рулем автомобиля "Лада Калина" сидел 40-летний водитель, он двигался по трассе М-5 в сторону Жигулевска.

- На перекрестке с улицей Бурлацкая водитель не выбрал безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем "Лада Нива". За ее рулем сидела 52-летняя женщина, - рассказывают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате два человека пострадали и их пришлось отправить в больницу на амбулаторное лечение. Это водитель и пассажир "Нивы". Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и по ее результатам примут процессуальное решение.