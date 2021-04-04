Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 апреля 2021 10:05

В Тольятти "Калина" отправила водителя и пассажира "Нивы" в больницу

Столкновение произошло на перекрестке
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

В Тольятти столкнулись Калина и Нива

В Тольятти утром 3 апреля произошло ДТП на одном из перекрестков города. За рулем автомобиля "Лада Калина" сидел 40-летний водитель, он двигался по трассе М-5 в сторону Жигулевска.

- На перекрестке с улицей Бурлацкая водитель не выбрал безопасной дистанции и столкнулся с автомобилем "Лада Нива". За ее рулем сидела 52-летняя женщина, - рассказывают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В результате два человека пострадали и их пришлось отправить в больницу на амбулаторное лечение. Это водитель и пассажир "Нивы". Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и по ее результатам примут процессуальное решение.

ДТП