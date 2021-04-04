Еще девять человек умерли от коронавируса в Самарской области

В Самаре люди продолжают умирать от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области от коронавируса за последние сутки на 4 апреля скончались 9 человек. Всего с начала апреля умерли 37 пациентов с этой непростой болезнью. У большинства все же были сопутствующие заболевания. С 23 марта смерти от COVID-19 фиксируют ежедневно. Больше всего жертв было 25 марта - 12 человек. За все время скончались 1135 человек с подтвержденным диагнозом.

Также стало известно, что за сутки в регионе заболели 200 человек. Всего с начала пандемии - 56533 человека. Примерно с 21 марта ситуация в регионе стабилизировалась, количество больных не превышает 210 человек.

В регионе также продолжается вакцинация от коронавируса. Обе дозы вакцины получили уже более 120 тысяч человек. 1 апреля в регион поступили более 23 тысячи порций вакцины.