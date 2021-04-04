В Тольятти спасли рыбаков, застрявших посреди Волги

В Тольятти спасли двух рыбаков

В Тольятти спасатели освободили из ледяного плена двух рыбаков, отправившихся на промысел на Волгу. Они удобно устроились напротив Итальянского пляжа в Ставропольском районе, а вот после рыбалки вернуться на берег не смогли - талые воды размыли береговой лед, образовались проталины на льду. По тонкому покрытию возвращаться было очень опасно.

- На помощь им пришел спасательный аэроглиссер «Патруль» Поисково-спасательного отряда города Тольятти. Спасатели доставили до берега любителей зимней ловли рыбы и после разъяснительной беседы их отпустили домой, - рассказали в тольяттинском отряде.

МЧС уже не в первый раз предупреждает, что выходить сейчас на лед очень опасно. Прогулка или рыбалка может стать смертельной.