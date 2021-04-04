В Самаре сняли на видео освободившуюся ото льда Волгу

Волга уже освободилась ото льда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Волга освободилась ото льда - на видео этот процесс запечатлел самарский блогер Евгений Щекин. Он поделился прекрасными кадрами в своем блоге.

Суда на воздушной подушке носятся по воде, льдины собираются около берега, особенно много их в районе речного порта. А над водой носятся чайки - весна уже практически полностью вступила в свои права. Остатки льдин на воде выглядят как кусочки бумаги или конструктор.

Фотограф "КП"-Самара" Светлана Маковеева прогулялась по набережной и посмотрела, как люди радуются весеннему освобождению великой реки.