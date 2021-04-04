В Самаре намерены поймать в два раза больше бездомных собак

В Самаре поймают больше собак, чем планировали

В Самаре в 2021 году намерены отловить в два раза больше безнадзорных собак, чем собирались сначала. Сделать это позволило увеличение финансирования на 19,5 млн рублей, 15 млн из них - из городского бюджета, остальное - из областного.

Изначально планировалось отловить 1,26 тыс штук животных, теперь - 2390. Это почти в два раза больше. Постановление выпускается для того, чтобы привести в соответствие с решением Думы г.о. Самара муниципальную программу. Также обговаривается, что должен быть проведен мониторинг численности собак.

Сначала выделить на решение проблемы безнадзорных животных предполагалось выделить 9,8 мн рублей, сейчас же сумма достигла более 29 млн рублей.

Напомним, что ранее прошли торги на определение поставщика данной услуги. В Самарской области намерены отловить более 50 тысяч безнадзорных собак.

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