Под Самарой умер один из последних участников штурма Рейхстага

Николай Родионов прожил до 98 лет

В Самарской области скончался ветеран Великой Отечественной войны, один из последних живых участников штурма Рейхстага Николай Родионов. 98-летний ветеран проживал в селе Старый Аманак и не раз охотно делился своими воспоминаниями о событиях военных лет.

- Он навсегда останется в наших сердцах. Пусть земля ему будет пухом, - пишут в социальных сетях земляки Родионова.

До своего дня рождения 29 апреля ветеран не дожил совсем немного. Но память о нем, его подвиге и подвиге таких же как он простых героев переживет их в веках.

В Старом Аманаке ветеран был хорош известен, он участвовал в проведении уроков мужества в школе, рассказывал, как участвовал в войне, был несколько раз ранен в боях за Курскую дугу - но всегда возвращался на фронт.

- Мне сейчас не снится война. Я надеюсь, что война никогда не повторится после того, что было. Не будет больше войны, таково моё мнение. Международная обстановка сейчас напряжённая. Я смотрю телевизор, читаю газеты и не могу понять западных политиков, которых мало чему научила история, - когда-то рассказывал Николай Родионов в интервью "Самарским судьбам". Любви к родине он учил и своих детей, внуков и правнуков. Редакция КП-Самара приносит соболезнования родным и близким ветерана.