Рыбаки на льдине в Сызрани прославились как "отряд самоубийц"

На льдине десятки рыбаков. Скрин с видео Антона Мальцева

В популярной сети Тик Ток разлетелось видео из Сызрани, которое снял рыбак Андрей Мальцев. Он запечатлел своих коллег на льдине: потеплело, реки вскрылись, ледового пространства совсем немного. Но поклонники тихого отдыха с удочкой не сдаются и все равно проползают даже на небольшие льдинки. Героев своего видео автор окрестил отрядом самоубийц.

Эту сцену Антон снял около села Губино на правом берегу Усы. На небольшом ледяном островке сидят пара десятков рыбаков или даже больше. Кажется, что им не страшно ничего - рядом-то вода уже совсем свободная.

- Хочется быть на природе и рыбу ловить, - комментирует автор.

- Охота хуже неволи, - отвечают ему комментаторы. Некоторые за рыбаков переживают: мол, как же так, из-за одной рыбешки готовы на дно пойти. Другие говорят - там мелко.

Впрочем, стоит напомнить, что МЧС предупреждает, что сейчас выходить на лед очень опасно. Из-за потепления кругом образовываются промоины и к добру это не приводит.