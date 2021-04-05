Новая рабочая неделя апреля в Самаре начнется с мокрого снега и дождя

Апрель 2021 начался с дождей и снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики дали прогноз на 5 апреля в Самаре. Существенных осадков в этот день не ожидается, однако самарцев предупредили об образовании гололедицы в утренние и ночные часы.

По прогнозу Приволжского УГМС, днем в Самаре температура воздуха будет колебаться в пределах +8…+10 градусов. Ночью похолодает до -4. Днем существенных осадков не ожидается, однако ночью местами может пройти дождь с мокрым снегом. В утренние и вечерние часы на дорогах местами гололедица.

Во вторник и среду, в Самаре возможны осадки в виде мокрого снега и дождя, преимущественно ночью. Температура воздуха в начале рабочей недели не поднимется выше +8 градусов, а ночью по-прежнему будет «минусовая» температура.