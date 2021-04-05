В Самару из Москвы везли почти 2 кг героина на сбыт

Свертки изъяли у гражданина ближнего зарубежья Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области, на посту ДПС в селе Зеленовка был задержан житель ближнего зарубежья, который вез в Самаре почти 2 кг тяжелых наркотиков. По словам задержанного, он хранил наркотики для последующего сбыта.

- Инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль на посту в Ставропольском районе. Поведение пассажира показалось полицейским подозрительным. В присутствии понятых было принято решение провести досмотр, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В багажнике были найдены два свертка, которые были туго перевязаны стрейч-пленкой. Внутри свертков находилось серое порошкообразное вещество, экспертиза показала, что это героин массой 1,9 кг.

В ходе опроса мужчина признался, что вез наркотики из Москвы в Самару с целью последующего сбыта. В отношении ранее не судимого гражданина ближнего зарубежья было заведено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Приготовление к незаконному обороту наркотических средств в особо крупном размере».

В настоящее время подогреваемый заключен под стражу. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков к задержанному, и лиц, причастных к противоправной деятельности.