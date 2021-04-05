Гарантийный фонд Самарской области помог предпринимателям привлечь 530 миллионов рублей

Новые финансовые продукты ГФСО уже продемонстрировали свою востребованность и своевременность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гарантийный фонд Самарской области продолжает помогать предпринимателем. Как сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, только с начала этого года ГФСО выдал бизнесменам более 60 миллионов льготных микрозаймов.

- По состоянию на 2 апреля институт развития предпринимательства предоставил 31 микрозайм на общую сумму 62,8 млн рублей. Кроме того, уже одобрено и ведется оформление договоров еще по 11 заявкам на 27 млн рублей, - рассказал Дмитрий Богданов.

Кроме льготных кредитов, ГФСО предоставляет поручительства. За три месяца 2021 года фонд предоставил их на 118,5 миллионов рублей. Это позволило бизнесу получить банковское финансирование на 466,5 миллионов рублей. Таким образом, фонд помог представителям малого и среднего бизнеса привлечь почти 530 миллионов рублей.

В 2021 году региональный институт развития представил три новые программы для малого и среднего предпринимательства. Средства по ним можно направить на любые цели бизнеса. В настоящее время в ГФСО ожидают повышенный спрос на финансовые продукты от предпринимателей, так как начинается посевной сезон и строительные работы.