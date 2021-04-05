В Самарской области водитель без прав перевернулся на автомобиле после столкновения с маршруткой

Водитель автобуса не пострадал, кроме него в салоне никого не было Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 4 апреля, на автодороге Кинель-Черкассы – Урал произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал виновник ДТП – водитель отечественной легковушки, который был лишен водительских прав.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21104, не убедившись в безопасности поворота на перекрестке, совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом ГАЗ-32212, который в это время совершал обгон, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате столкновения, отечественную легковушку отбросило в кювет, где машина опрокинулась. Телесные повреждения получил 59-летний водитель, который к тому же был лишен водительских прав. К счастью, авария произошла в первый час работы автобуса, поэтому в автомобиле не было пассажиров.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.