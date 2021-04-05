Меньше заболевших, больше смертей: коронавирус в Самарской области на 5 апреля 2021 года

Ежедневно в регионе регистрируют большое количество летальных случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 5 апреля 2021 года. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе за последние сутки коронавирус подтвердился у 199 местных жителей. Всего в Самарской области зарегистрировано 56 732 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Из числа заболевших, 53 485 человек на сегодняшний день успешно справились с опасным заболеванием, в том числе за сутки выздоровели еще 196 пациентов.

По данным на 5 апреля, в Самарской области за сутки скончались еще 11 пациентов. Всего в регионе за весь период пандемии умерло 1 146 человек.