Каждый третий житель Самарской области считает себя несчастным

Самарцы не чувствуют себя счастливыми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, провела опрос жителей российских городов и выяснила, где в России живут самые счастливые люди.

Самарская область в «рейтинге счастья» заняла лишь 30 строчку. Треть самарцев считают себя несчастными, а лишь 63% опрошенных – счастливые люди. Женщины говорят о своем счастье немного чаще мужчин – 67% против 59%. Что касается возрастных групп, то наименее счастливы люди от 18 до 24 лет.

Среди российских регионов самые счастливые – жители Белгородской области. Там, на 14% несчастных приходится 81% счастливчиков. Второе и третье место заняли Курск и Оренбург.