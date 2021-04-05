В Самарскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса – более 19 тысяч доз ГамКовидВак

Вакцина двухкомпонентная, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область поступило еще 19 200 доз вакцины от коронавируса ГамКовидВак. В ближайшее время вакцины доставят в медицинские учреждения региона.

В Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день привито 187 тысяч человек, из них 130 тысяч прошли оба этапа вакцинации.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Самарской области проводится на добровольной основе бесплатно. Пройти вакцинацию может любой желающий в ближайшем медучреждении. Запись на вакцинацию проводится как по телефонам регистратур поликлиник и больниц, так и через портал Госуслуги.

Напомним, по данным на 5 апреля в Самарской области коронавирус подтвердился у 56 732 жителей, в том числе за минувшие сутки заразились еще 199 человек.