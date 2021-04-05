За выходные на дорогах Самарской области поймали 45 пьяных водителей

Со 2 по 4 апреля 2021 года проведены целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области подвели итоги рейда, который проходил со 2 по 4 апреля 2021 года. На автодорогах региона в профилактическом мероприятии приняли участие максимальное количество полицейских, которые выявили около 3200 правонарушений как среди водителей, так и пешеходов.

- За три дня к ответственности было привлечено 45 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 11 из них добровольно согласились на прохождение медосвидетельствования, 31 человек отказались от экспертизы, а три водителя сели пьяными за руль повторно, - рассказали в ГИБДД по Самарской области.

Кроме того, инспекторами были составлены более 250 протоколов за неиспользование ремней безопасности, 108 водителей перевозили детей без специальных удерживающих устройств, также более 250 раз водители не давали преимуществ пешеходам, которые переходили улицу по «зебре».

По словам полицейских, не меньшую тревогу вызывают и сами пешеходы. Как правило, с наступлением весенне-летнего периода количество ДТП с участием пешеходов обычно возрастает, поэтому сотрудники ДПС особенно следят и за пешими участниками движения. Так, во время выходного рейда, было выявлено более 300 недисциплинированных пешеходов, в отношении которых были составлены административные протоколы. Напомним, нарушителям ПДД может грозить штраф в размере 500 рублей.