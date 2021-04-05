На реке Самара два судна ломают лёд

Судна прокладывают путь для пассажирских теплоходов в Рождествено Фото: РЕЧФЛОТ-63

5 апреля 2021 года вышли дизель-электроход "Шлюзовой-145" и буксир-толкач "Портовый-13" для пробивки льда на реке Самара и на переправе «Самара-Рождествено». Об этом сообщили в сообществе «РЕЧФЛОТ-63» в социальных сетях.

- В работу вышли д/э "Шлюзовой-145" и "Портовый-13". Сейчас судна направляются в Рождественскую Воложку, - сообщили представители сообщества.

Напомним, что 3 апреля «ОМ-142» уже открыл навигацию по весенней Волге. Пассажирское судно проследовало по маршруту Самара-Подголятино (Рождествено).