199 зараженных, 11 смертей: подробности о коронавирусе в Самарской области на 5 апреля 2021 года

Большинство заболевших вновь нашли в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели 199 человек. Всего в регионе, за все время пандемии, коронавирус подтвердился у 56 732 человек.

Большинство заболевших за сутки вновь зарегистрировано в областном центре – 64 человека, а в Тольятти 34 новых зараженных, в Сызрани – 16, а в Чапаевске – 15 человек заболели коронавирусом.

Из новых инфицированных, 175 человек были выявлены при обследовании с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 24 человека не имели никаких клинических проявлений заболевания.

Нарастающим итогом, по данным на 5 апреля, в Самарской области от коронавируса скончались 1 146 человек. За минувшие сутки в регионе зарегистрировали еще 11 летальных случаев среди пациентов. Среди них, 42-летняя женщина, страдавшая заболеванием эндокринной системы, женщины 66, 70, 73 лет, мужчины 68, 79 лет, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мужчины 54, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, 46-летний мужчина, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы и инфекционным заболеванием, мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, мужчина 74 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек и онкологическим заболеванием.