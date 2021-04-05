В Самарской области собираются построить два стадиона и два футбольных манежа

Помимо этого, в регионе собираются создать Школьную футбольную лигу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области к 2024 году собираются построить два новых стадиона на 1500 мест, два футбольных манежа и три поля. Везде планируют постелить искусственное покрытие. Также в планах сделать два поля с натуральным покрытием. Все это в рамках соглашения о сотрудничестве, которое подписали министерство спорта России, Российский футбольный союз, правительство Самарской области и региональная федерация футбола.

- Совместно с нашими партнерами по соглашению мы модернизируем систему подготовки резерва и создадим дополнительные условия для того, чтобы способные футболисты смогли проявить себя на профессиональном уровне, не уезжая из своего региона, - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Также в Самарской области планируют создать еще одну профессиональную команду и довести до Суперлиги женские «Крылья Советов». Помимо этого в регионе планируют увеличить группы, где футболом будут заниматься девочки, присвоить одной из ведущих спортивных школ области статус «Региональный центр РФС» и создать Школьную футбольную лигу.