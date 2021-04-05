Самарец пытался передать 160 тыс. рублей в ГИБДД за получение водительских прав

В Самаре будут судить мужчину, который участвовал в передаче взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мужчина пытался передать в ГИБДД взятку в 160 тыс. рублей. За эту сумму он обещал передать 4 водительских удостоверения без сдачи экзаменов, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В ноябре прошлого года мужчина в одном из торговых центров города получил от гражданки, которая участвовала в следственном эксперименте, взятку в 160 тыс. рублей. Эти деньги он намеревался передать в ГИБДД.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.