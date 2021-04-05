В Самаре с начала года установили 36 новых пожарных гидрантов

Пожарные гидранты должны находиться в рабочем состоянии круглосуточно

С начала года в Самаре установили 36 новых пожарных гидрантов. Об этом говорится в сообщении "РКС-Самара".

Новые пожарные гидранты устанавливали в первые три месяца 2021 года, вместе с тем, ремонтировали уже имеющиеся гидранты. Всего с начала года отремонтировали 93 гидранта.

Коммунальщики напоминают, что за территорией вокруг пожарных гидрантов должны следить ее владельцы. Крышки колодцев должны быть очищены от мусора, снега и грунта, на них запрещено ставить транспорт.

Хотя по регламенту проверка состояния гидрантов должна проводиться два раза в год, по факту гидранты должны быть в готовности круглосуточно.