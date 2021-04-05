Дмитрий Азаров: «Соглашение с РФС повысит статус регионального футбола»

Глава региона заявил, что сейчас стоит задача сделать так, чтобы как можно больше местных воспитанников играло в профессиональных клубах, которые представляют Самарскую область, а в перспективе – и в сборной России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что принесет футболу региона соглашение правительства области, минспорта РФ, Российского футбольного союза и областной федерации футбола. Напомним, в рамках сотрудничества в регионе планируют развивать детский и женский футбол, увеличить количество профессиональных клубов, построить два стадиона на 1500 мест, два манежа и несколько полей как с натуральным, так и с искусственным покрытием.

- Очень важно, что сегодня спортивная инфраструктура создается не только в крупных городах, но по всей области. Во многом это стало возможным благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. В городах и селах строятся новые спортивные площадки с современным искусственным футбольным газоном, ФОКи и спортивные залы, реконструируются стадионы. Все это, безусловно, будет способствовать развитию массового спорта, привлечению все новых и новых людей к занятиям футболом, - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, глава региона заявил, что сейчас стоит задача сделать так, чтобы как можно больше местных воспитанников играло в профессиональных клубах, которые представляют Самарскую область, а в перспективе – и в сборной России.

- У нас есть две опорные точки подготовки спортсменов в двух крупнейших городах региона - это «Академия футбола имени Юрия Коноплева» в Тольятти и академия «Крыльев Советов» в Самаре. Обязательно будем создавать для увлеченных игрой мальчишек и девчонок все условия для занятий и совершенствования навыков, - заверил губернатор. – Уверен, развитие молодежного футбола позволит нам выстроить пирамиду подготовки профессиональных футболистов - от детских секций до профессиональных команд.

Стадионы, поля и манежи в Самарской области планируют построить до 2024 года. Также собираются создать еще одну профессиональную команду в регионе, довести женские «Крылья Советов» до Суперлиги и создать Школьную футбольную лигу.