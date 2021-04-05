Самарская область договорилась с минспортом РФ о развитии массового спорта

Министр спорта Олег Матыцин и глава Самарской области Дмитрий Азаров обсудили развитие массового спорта в регионе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время деловой поездки в Москву подписал соглашение с министром спорта РФ Олегом Матыциным о развитии массового спорта.

В соответствии с соглашением, в регионе создадут условия для развития спортивной инфраструктуры, укрепления материально-технической базы организации и проведения массовых спортивных мероприятий и развития движения ГТО.

- Надеемся, наше сотрудничество будет способствовать созданию в области более комфортных условий для занятий спортом, развитию массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. Главное, чтобы наши граждане были здоровы и любили заниматься спортом, - сказал министр.

В планах на этот год в регионе значатся завершение строительства легкоатлетического

манежа в Тольятти и реконструкции Дворца спорта в Самаре, модернизация стадиона "Орбита" в Самаре, строительство двух ФОКов открытого типа, новые универсальные спортплощадки и площадки ГТО, начало строительства лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" в Самаре.

Также в регионе создают условиях для развития профессионального спорта - достигнуты договоренности по созданию в Самарской области центров специализированной подготовки по боксу и настольному теннису.

- Самарская область вносит заметный вклад в спорт высших достижений страны по многим видам спорта - это и гребля, и единоборства, и фехтование, и современное пятиборье, и многие другие. Мы гордимся нашими спортсменами, а они откликаются на наши просьбы о пропаганде здорового образа жизни и привлечению к занятиям спортом самых маленьких граждан страны. Этот непрерывный цикл должен работать всегда. Будут зажигаться новые звезды, которые своим примером, своими достижениями будут привлекать людей к занятиям спортом. Именно так мы и достигнем показателей, которые определены нацпроектом, - сказал Дмитрий Азаров.