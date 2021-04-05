Жители Самарской области доверяют своему губернатору Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство жителей Самарской области доверяют губернатору Дмитрию Азарову. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провел Институт социального маркетинга (ИНСОМАР).

Специалисты ИНСОМАР провели комбинированный опрос 1000 жителей Самарской области по квотной репрезентативной выборке. Как выяснилось, большинство жителей Самарской области (73%) не желают менять главу региона. Только 17% участников опроса хотели бы видеть на посту губернатора другого политика (7% в этом уверены безусловно, а 10%, скорее, склоняются к такому мнению). Из опрошенных 10 затруднились с ответом.

Спустя два с половиной года после избрания в сентябре 2018 года губернатор Дмитрий Азаров пользуется доверием населения: об этом говорят 66% опрошенных. Только 22% отказывают главе в доверии.

Среди опрошенных 67% жителей Самарской области положительно оценивают работу губернатора. 61% респондентов считают, что губернатору удается решать местные проблемы, 50% опрошенных довольны ситуацией в регионе.